Tráiler arrolla a motociclista en carretera Isla Aguada–Sabancuy

El martes 12 de mayo por la madrugada un tráiler arrolló a un motociclista que circulaba en una motocicleta color negra en la carretera federal 180 entre Isla Aguada y Sabancuy, en donde debido a la fuerza del impacto el motociclista fue a dar al otro lado de la carretera y perdió la vida.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:00 horas en la carretera entre Isla Aguada y Sabancuy, por el kilómetro 41, en donde el motociclista quedó tirado en el carril contrario en el que iba y la motocicleta a un lado. En el lugar quedó sin vida y por lo fuerte del impacto perdió una pierna, que quedó unos metros en la orilla de la carretera.

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Al lugar de los hechos llegaron la policía municipal, la Guardia Nacional y después elementos de la Fiscalía del Estado y el Semefo para el levantamiento del cuerpo, en donde el tráfico vehicular fue cerrado en ambos lados por varias horas para que se hicieran los trabajos de investigación.

No se supo la identidad del motociclista, solo se dio a conocer que iba de Isla Aguada hacia Sabancuy y vestía una camisa blanca y pantalón negro de mezclilla, aparentando unos 25 años de edad.

Pobladores de Isla Aguada que llegaron al lugar del accidente comentaron que muchos traileros manejan a exceso de velocidad sin tener precaución, lo que representa un riesgo de que causen un accidente como el ocurrido. Solicitaron que la Guardia Nacional vigile la carretera para que manejen más despacio.