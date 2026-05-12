Tremendo susto se llevó una anciana al llegar a misa en Campeche, cuando un automóvil chocó el suyo

Una adulta mayor sufrió un fuerte susto luego de verse involucrada en un accidente de tránsito cuando llegaba a la iglesia de Guadalupe para asistir a misa, en el barrio de Guadalupe en la zona centro de la ciudad.

El percance ocurrió sobre la calle 10-B con dirección al Centro Histórico, cuando el conductor de una camioneta de servicio turístico presuntamente intentó rebasar por el lado izquierdo antes de llegar al cruce de la calle 47.

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Sin embargo, en esos momentos la conductora de un automóvil compacto realizaba maniobras para estacionarse cerca de la iglesia para ir a misa, por lo que la camioneta terminó impactando la parte frontal del vehículo particular, causando severos daños materiales.

Tras el choque, ambas unidades quedaron bloqueando parcialmente uno de los carriles, lo que generó afectaciones a la circulación y congestionamiento vial en la zona por varios minutos, mientras curiosos y feligreses observaban lo ocurrido.

Elementos de la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento del accidente y controlar el tránsito vehicular, mientras las partes involucradas dialogaban para deslindar responsabilidades.