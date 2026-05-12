Síguenos

Última hora

México

Contraalmirante Fernando Farías Laguna queda bajo custodia en Argentina por caso de huachicol

Campeche / Sucesos

Tremendo susto se llevó una anciana al llegar a misa en Campeche, cuando un automóvil chocó el suyo

Accidente en la iglesia de Guadalupe: camioneta turística impactó a un auto compacto. Solo daños materiales; adulta mayor con fuerte susto.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

12 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Camioneta turística impacta a automóvil compacto en zona centro
Camioneta turística impacta a automóvil compacto en zona centro / Dismar Herrera

Una adulta mayor sufrió un fuerte susto luego de verse involucrada en un accidente de tránsito cuando llegaba a la iglesia de Guadalupe para asistir a misa, en el barrio de Guadalupe en la zona centro de la ciudad.

El percance ocurrió sobre la calle 10-B con dirección al Centro Histórico, cuando el conductor de una camioneta de servicio turístico presuntamente intentó rebasar por el lado izquierdo antes de llegar al cruce de la calle 47.

Choque mortal en el kilómetro 41 de Isla Aguada

Noticia Destacada

Tráiler arrolla a motociclista en carretera Isla Aguada–Sabancuy

Sin embargo, en esos momentos la conductora de un automóvil compacto realizaba maniobras para estacionarse cerca de la iglesia para ir a misa, por lo que la camioneta terminó impactando la parte frontal del vehículo particular, causando severos daños materiales.

Tras el choque, ambas unidades quedaron bloqueando parcialmente uno de los carriles, lo que generó afectaciones a la circulación y congestionamiento vial en la zona por varios minutos, mientras curiosos y feligreses observaban lo ocurrido.

Elementos de la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento del accidente y controlar el tránsito vehicular, mientras las partes involucradas dialogaban para deslindar responsabilidades.

Te puede interesar