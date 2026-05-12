Colisión entre moto y automóvil en Escárcega sin heridos

Solo daños materiales dejó en la noche sobre la calle 38 por 17 de la colonia Salsipuedes, en un hecho de tránsito donde se vieron involucrados un automóvil Suzuki Ibiza de color blanco, placa UUUW-665-N del estado de Quintana Roo, conducido por una mujer, y una motocicleta Honda de color blanco, placa 33AAU1 del estado de Tabasco, conducida por un joven. Del caso se encargaron los representantes de sus respectivas aseguradoras.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron en la noche, cuando circulaba con preferencia sobre la calle 38 una motocicleta Honda de color blanco, conducida por un joven. Al llegar al cruce de la calle 17 de la colonia Salsipuedes, intempestivamente se cruzó un automóvil Suzuki Ibiza de color blanco, conducido por una mujer que no realizó su alto obligatorio, ocasionando el impacto.

Aunque el hecho fue aparatoso, al caer al pavimento el motociclista resultó ileso y con el susto, pero hubo daños materiales en ambas unidades.

Los involucrados dialogaron y, como ambas unidades contaban con seguro, decidieron esperar a los representantes y llegar a un acuerdo de reparación de daños. Al no llegar ninguna unidad de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), decidieron moverse del lugar y esperar en otro sitio a sus aseguradoras.