Claudia Sheinbaum visitará la Península este fin de semana; esta es su agenda en Campeche y Yucatán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará una gira de trabajo por Campeche y Yucatán este fin de semana, donde inaugurará obras clave en educación y salud, además de avanzar en el Plan Campeche, un programa estratégico para impulsar la producción agropecuaria y la autosuficiencia alimentaria en la región. La agenda, confirmada hoy por la mandataria y difundida por la Presidencia de la República, inicia con actividades en la Ciudad de México y se enfoca en el sureste mexicano a partir del viernes por la tarde.

Noticia Destacada Inicia traslado de pacientes al nuevo Hospital O’Horán en Mérida

Según el programa oficial, sujeto a cambios, la agenda de la presidenta es la siguiente:

Viernes 15 de mayo

07:30 horas: Mañanera del Pueblo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en Cuauhtémoc, CDMX.

10:00 horas: Evento por el Día del Maestro en el Edificio Administrativo de la Secretaría de Educación Pública, SEP, también en Cuauhtémoc, CDMX.

16:00 horas: La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viene a Campeche para inaugurar la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar que está ubicada en el Parque Industrial Bicentenario en San Francisco de Campeche. El proyecto federal recibió una bolsa económica de inversión de 140 millones de pesos como parte de la estrategia de autosuficiencia alimentaria de México, para contar con la capacidad de procesar hasta 100 mil litros diarios de leche y abastecer a Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas en una primera etapa.

Noticia Destacada Sheinbaum visitará Campeche para inaugurar megaplanta que abastecerá de leche al sureste; esta es su agenda

Sábado 16 de mayo

10:00 horas: Inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 305, CBTIS 305, en Mérida, Yucatán. Esta nueva preparatoria beneficiará a cientos de jóvenes de Ciudad Caucel y alrededores con educación tecnológica dual.

11:30 horas: Inauguración de la sede Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. El proyecto amplía la oferta de educación superior gratuita y sin examen de admisión en el estado, con carreras híbridas orientadas a las necesidades regionales.

15:30 horas: Inauguración del Hospital de Puerto Progreso, en Progreso, Yucatán. La mandataria revisará también avances portuarios y de infraestructura vinculada al Tren Maya de Carga.

Domingo 17 de mayo

10:00 horas: Inauguración del Hospital General Dr. Agustín O’Horán en Mérida, Yucatán. Considerado el hospital más grande y moderno de la red IMSS Bienestar en México y Centroamérica, cuenta con tecnología de vanguardia, más de 600 camas y servicios especializados. Su apertura marca un hito: a partir del lunes 18 de mayo, los servicios de salud en Yucatán que aún no eran gratuitos pasarán a serlo completamente mediante la firma del convenio IMSS Bienestar.

Noticia Destacada ¿Dónde se encuentra el nuevo Hospital Agustín O’Horán de Mérida?

La gira de Sheinbaum por el sureste responde a su estrategia de La Transformación Avanza, que prioriza la federalización de la salud, la ampliación de la infraestructura educativa y el impulso productivo en la región. En Campeche, el Plan Campeche forma parte de un paquete de inversiones que incluye el Tren Maya de Carga y proyectos de gasoductos como el Coxtal 2, que cruzará Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. En Yucatán, las inauguraciones refuerzan el compromiso con la educación de calidad y la atención médica gratuita para millones de personas del sureste.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ