Mangas de langostas amenazan casi 120 mil hectáreas agrícolas en siete municipios de Campeche

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) afirmó que siete municipios del estado, o su equivalente en 119 mil 173 hectáreas, están en riesgo a causa langosta centroamericana (Schistocerca piceifrons), donde la jurisdicción de Calkiní es la que presenta la mayor superficie con posibilidad de afectación.

Aunque la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) argumentó que las condiciones climáticas actuales aún no representan un riesgo elevado, reconoció que con el inicio de la temporada de lluvias la plaga podría reproducirse.

El Boletín del Sistema de Alerta Temprana del Senasica para la Langosta Centroamericana en Campeche, reportó presencia de la plaga en los municipios de Hecelchakán y Seybaplaya.

Noticia Destacada Exhiben malinchismo de exdiputada cercana a Pablo Gutiérrez Lázarus por rechazar ser “campachana”, sino “carmelita”

Si bien el documento señala que la densidad de infestación registrada es baja y que actualmente no existe un riesgo potencial para cultivos primarios, advirtió que las condiciones climáticas podrían favorecer el desarrollo de ninfas y adultos de la especie.

A partir del monitoreo de unidades de calor, el organismo identificó a Calkiní como el municipio con mayor nivel de riesgo, con un puntaje de 92 por ciento. Le siguen Seybaplaya con 90 por ciento, Campeche con 87, Tenabo con 82 y Dzitbalché con 81 por ciento.

El informe fitosanitario señala que para determinar el nivel de riesgo se consideran variables como la distribución histórica de la plaga, las perspectivas climáticas mensuales, el verdor de la vegetación, la humedad del suelo, la aptitud climática, la presencia de hospedantes silvestres, el uso de suelo y la altitud.

Asimismo, precisa que siete municipios presentan condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la plaga: Calkiní, con 48 mil 740 hectáreas en riesgo; Carmen, con 32 mil 913; Hecelchakán, con 29 mil 187; Champotón, con 2 mil 924; Tenabo, con 2 mil 540; Campeche, con mil 449; y Hopelchén, con mil 420 hectáreas. En total, la langosta centroamericana podría afectar 119 mil 173 hectáreas en la entidad.

Noticia Destacada Campeche lidera el país en pérdida de plazas ante el IMSS; la falta de capitales agrava la desaceleración económica

Por su parte, el subdirector de la Dirección General de Sanidad Vegetal de la SDA, Abraham Guzmán Ugalde, informó que hasta el 4 de mayo se habían explorado 13 mil 756 hectáreas en Hecelchakán, Dzitbalché, Hopelchén, Tenabo y Calkiní, debido a que las brigadas concentran sus recorridos en zonas consideradas de alto riesgo.

Además, indicó que se han realizado 65 muestreos para determinar la densidad poblacional de la plaga, aunque hasta el momento solamente ha sido necesario implementar acciones de control en Hecelchakán.

El funcionario detalló que este año únicamente se han reportado dos mangas de langosta heredadas de 2025, las cuales fueron controladas en Hecelchakán. Recordó que durante el año pasado fue necesario aplicar acciones extraordinarias ante la detección de 30 mangas, lo que obligó a la adquisición de equipo, insumos y la contratación de 60 jornales.

Explicó que el mayor riesgo ocurre con el inicio de la temporada de lluvias, ya que la plaga se reproduce y puede afectar más de 200 especies de árboles forestales, pastos, frutales, hortalizas y maleza, sobre todo cuando las mangas alcanzan extensiones de entre 30 y 50 hectáreas.