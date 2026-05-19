Multa por consumir alcohol en el transporte público en Mérida: esto dicen las autoridades

Consumir bebidas alcohólicas dentro del transporte público en Mérida no solo puede generar molestias entre los pasajeros, sino también sanciones económicas y administrativas para quienes incurran en esta conducta.

En los últimos años, usuarios han exhibido en redes sociales diversos casos de personas bebiendo dentro de autobuses del sistema urbano, situación que ha generado cuestionamientos sobre las multas y consecuencias legales aplicables en Yucatán.

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De acuerdo con el Reglamento de Tránsito y Vialidad vigente, está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en unidades destinadas al transporte público, así como realizar actos que alteren el orden o afecten la seguridad de los pasajeros.

¿Está prohibido beber alcohol en camiones y transporte público en Mérida?

Las disposiciones de tránsito y seguridad establecen restricciones para evitar conductas que puedan poner en riesgo a los usuarios o generar conflictos dentro de las unidades.

Además del consumo de alcohol, también se sancionan acciones consideradas como faltas al orden público, especialmente cuando afectan a terceros o interfieren con el servicio de transporte.

En algunos casos, los operadores pueden solicitar apoyo policial si un pasajero se comporta de manera agresiva o se niega a descender de la unidad.

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¿De cuánto puede ser la multa?

Las sanciones pueden variar dependiendo de la falta cometida y de la intervención de las autoridades municipales o estatales.

Aunque el monto puede cambiar conforme a la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), las multas relacionadas con alterar el orden público o consumir alcohol en espacios prohibidos pueden representar varios miles de pesos.

Si la conducta escala a disturbios, agresiones o desacato, la persona también podría enfrentar arrestos administrativos temporales.