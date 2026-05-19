Campeche lidera el país en pérdida de plazas ante el IMSS; la falta de capitales agrava la desaceleración económica

La desaceleración económica, la debilidad de la inversión y el deterioro de sectores como la manufactura y el comercio provocaron que 20 estados del país registraran pérdidas de empleo formal desde octubre de 2024, de acuerdo con un análisis del “Monitor de Empleo” de BBVA México.

El reporte revela que Campeche encabeza la lista nacional con la mayor caída en puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al registrar una disminución de 9.3 por ciento entre octubre de 2024 y abril de 2026. Le siguen Sinaloa, con 5.4 por ciento, y Guerrero, con 3.1 por ciento.

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La institución bancaria advirtió que “la mayor parte del país enfrenta un entorno negativo en la creación de empleo formal”, como reflejo de la desaceleración económica nacional. Además, señaló que la disminución de empleadores ha profundizado la debilidad laboral observada en los últimos meses. A nivel nacional, el crecimiento promedio del empleo fue de apenas 0.6 por ciento.

En contraste, las entidades con mejor desempeño en generación de empleo fueron el Estado de México, con un crecimiento de 7.9 por ciento; Colima, con 4.7; y Baja California Sur, con 2.8 por ciento.

Sobre la situación de Campeche, el secretario de Bienestar (Sebien) del Estado, Esteban Hinojosa Rebolledo, reconoció que uno de los principales sostenes del empleo era la actividad petrolera y la relación de Petróleos Mexicanos (PEMEX) con empresas locales, situación que derivó en despidos masivos por los adeudos de la paraestatal con prestadores de servicios.

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Afirmó que los gobiernos estatal y federal han reconocido la problemática y trabajan en atenderla mediante el pago de adeudos y el fortalecimiento de Pemex.

Hinojosa Rebolledo sostuvo que, aunque Campeche continúa “en números rojos” en generación de empleo debido al “boquete” causado por el desempleo en Ciudad del Carmen, ya se han recuperado miles de plazas gracias a la diversificación económica y la atracción de inversiones impulsadas por el Gobierno.

Destacó además que programas sociales federales, como la beca universitaria “Gertrudis Bocanegra”, la ampliación de pensiones para mujeres desde los 60 años y la beca “Rita Cetina” para estudiantes de primaria, ayudarán a reducir los efectos de la pérdida de empleos en los indicadores de pobreza.

El funcionario aseguró que las perspectivas para el combate a la pobreza siguen siendo positivas y confió en que las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2027 reflejarán nuevos avances para Campeche.