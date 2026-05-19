Alexis Ayala se negó a tener hijos con Cinthia Aparicio, tema que los llevó a separarse

Desde hace varias semanas, mucho se habló sobre la separación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, el actor fue quien reveló que se encontraban en proceso de divorcio, pero sin dar a conocer muchos detalles, aunque dejando claro que siempre iba a apoyar a su ex pareja.

Pese a todo lo que se llegó a comentar, el actor no reveló las verdaderas razones por las cuales tomaron esta decisión de seguir caminos separados. Sin embargo, con el paso del tiempo, Alexis Ayala rompió el silencio y comenzó a revelar algunas de las razones.

Noticia Destacada ¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio están juntos?, la actriz rompe el silencio

Alexis Ayala se negó a tener hijos con Cinthia Aparicio

En un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el actor habló un poco sobre la situación que vivió con Cinthia Aparicio, asegurando que tenían metas y sueños diferentes, revelando que al final, la diferencia de edad sí fue un factor en su relación.

“Hay sueños muy grandes en los que yo ya no puedo compartir, yo no puedo compartir que tengamos 3 hijos, yo no puedo compartir otras cosas y ella tiene todo el derecho del mundo”

Noticia Destacada Sale a la luz el motivo del divorcio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

Añadió que Cinthia Aparicio debe de cumplir su sueño y no quiere ser la razón de que no pueda hacerlo; además, Alexis Ayala ya tiene 2 hijas.

"Ella no está mal, yo me compré esa película porque yo me enloquecí con ella y de alguna manera el amor que yo tengo por ella está volteando a otro lado, pero no se me acabó el amor, como tampoco me dejó de gustar, como tampoco la dejó de admirar y de aplaudir…”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal