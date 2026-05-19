Exhiben malinchismo de exdiputada cercana a Pablo Gutiérrez Lázarus por rechazar ser “campachana”, sino “carmelita”

Diputados locales de los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Revolucionario Institucional (PRI) calificaron como “discriminatorias” y “excluyentes” las expresiones de la exdiputada local de Morena y actual directora de un plantel educativo, Landy María Velázquez May, quien públicamente rechazó ser campechana y aseguró identificarse como carmelita.

Los legisladores señalaron que este tipo de expresiones reflejan una postura de división y polarización, y afirmaron que “la arrogancia y la prepotencia” forman parte de una misma línea política vinculada al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, advirtiendo que estas actitudes podrían impactar en la sociedad y en los próximos procesos electorales.

Por su parte, la Secretaría de Educación (Seduc) del Estado, encabezada por el profesor Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, no emitió postura sobre el caso ni informó si habrá algún llamado de atención o sanción administrativa, ni si estas declaraciones podrían generar confusión en la comunidad estudiantil bajo responsabilidad de la directiva escolar.

Lo anterior, luego de que Velazquez May fue evidenciada al estar en un restaurante de Yucatán, cuando un cómico la cuestionó acerca de su lugar de origen, al negar que sea “campechana”, y que solamente es “carmelita”, lo que dejó en evidencia su negativa de identidad con el Estado.

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La diputada Delma Rabelo Cuevas, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, consideró que las declaraciones de la exlegisladora son desafortunadas y contrarias a los principios de inclusión y respeto que deben prevalecer entre los servidores públicos.

Subrayó que las y los habitantes de Ciudad del Carmen forman parte esencial de Campeche, tanto por su aportación económica como por su historia, cultura e identidad social, por lo que nadie puede poner en duda su pertenencia al Estado.

La legisladora recordó que quienes ocupan cargos públicos, especialmente dentro del sector educativo, tienen la responsabilidad de promover mensajes de respeto e igualdad, evitando expresiones que puedan interpretarse como discriminatorias o excluyentes.

Añadió que una exdiputada conoce perfectamente que la Constitución y las leyes garantizan igualdad de derechos para todas y todos los ciudadanos del Estado, independientemente del municipio donde residan.

En el mismo sentido, el diputado Pedro Hernández MacDonald calificó las declaraciones de Velázquez May como “muy graves”, al considerar que una persona que ya ocupó un cargo de representación popular debería entender que los diputados representan a todo Campeche y no únicamente a un municipio o distrito.

Indicó que la situación resulta aún más delicada debido a que actualmente dirige una institución educativa, donde debería fomentar entre los estudiantes valores de unidad, ética y pertenencia social.

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“Somos carmelitas, pero también somos campechanos”, expresó el legislador, quien sostuvo que las declaraciones contribuyen innecesariamente a la división entre habitantes de Ciudad del Carmen y del resto del Estado.

Asimismo, afirmó que este tipo de discursos reflejan una estrategia política basada en la polarización y la confrontación, la cual, dijo, ha sido promovida por otros actores de Morena, entre ellos el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus.

Por su parte, la diputada Hipsi Marisol Estrella Guillermo, integrante de la Comisión de Igualdad de Género, también lamentó las declaraciones y recordó que Ciudad del Carmen pertenece al Estado de Campeche, cuya capital es San Francisco de Campeche.

Consideró preocupante que una exdiputada y actual directora escolar emita comentarios de este tipo, y señaló que los estudiantes bajo su responsabilidad deben tener claridad sobre la identidad geográfica e histórica de la entidad.

Finalmente, los legisladores coincidieron en que los servidores públicos deben actuar con responsabilidad y evitar expresiones que fomenten confrontaciones entre municipios o sectores de la población.