En el suelo y en el olvido: Critican descuido de cañón histórico en céntrico parque de Champotón

Ciudadanos manifestaron su inconformidad ante la nula reparación de la base de madera que mantiene en el piso a un histórico cañón, ubicado en el parque de Las Américas, mejor conocido como Moch Cohuó, en el municipio de Champotón.

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Un ciudadano, Luis Enrique, señaló que este espacio frecuentado por visitantes debería recibir mayor atención para resaltar la historia y el patrimonio antiguo de la localidad. "Deberían darle un mejor auge a lo que es la historia, pero sobre todo tratar de reparar esta estructura para que, cuando llegue gente foránea, se dé cuenta de que el municipio tiene muchas cosas con valor antiguo", añadió. El declarante consideró que las autoridades no deben olvidarse de los monumentos históricos, haciendo referencia no solo al cañón, sino también al fuerte de San Antonio y sus alrededores.

Por su parte, Ángela Castro Morales calificó como un descuido la falta de mantenimiento en la estructura de madera que sostiene la pieza de artillería. "Se me hace un descuido por parte de las autoridades, pues es una zona céntrica y la tienen muy abandonada. Esto solo nos da una mala perspectiva para el municipio de Champotón", concluyó.

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JGH