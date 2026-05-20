Exigen justicia en Ciudad del Carmen: Gana demanda laboral y empresa esconde bienes para no pagarle

Un extrabajador de la empresa Remsa Soluciones denunció públicamente presuntas irregularidades laborales y ambientales por parte de dicha compañía, ubicada en el fraccionamiento Mundo Maya de Ciudad del Carmen. El afectado aseguró que un proceso legal iniciado hace más de un año concluyó a su favor con una orden de embargo contra el establecimiento. Sin embargo, al momento de ir a cobrar lo que por derecho le corresponde, los propietarios sacaron todo tipo de bienes con tal de evadir el mandato del juez.

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José Eduardo Vázquez, quien afirmó haberse desempeñado como soldador en la empresa, relató que fue despedido tras atravesar una situación personal complicada derivada del fallecimiento de su hijo. Señaló que, al regresar a laborar, le informaron que ya no requerían de sus servicios e intentaron obligarlo a firmar una baja voluntaria, acción que rechazó para iniciar una demanda laboral.

El extrabajador indicó que el proceso legal se prolongó durante un año y cuatro meses debido a que la empresa se valía de argucias legales y a los propios retrasos de los juzgados. Durante todo ese tiempo, el propietario evitó llegar a un acuerdo o dar la cara.

Este día se dictó la sentencia a su favor, por lo que procedía el embargo para cubrir el pago de varios miles de pesos por el despido injustificado, además de las prestaciones acumuladas. El enojo de José Eduardo, que lo llevó a hacer público el caso, surgió porque al llegar a la compañía lo dejaron esperando afuera por más de una hora, tiempo que los empleados aprovecharon para retirar vehículos y pertenencias del lugar.

Durante su declaración, el afectado también realizó señalamientos por presunta contaminación ambiental. Aseguró que anteriormente interpuso denuncias contra la empresa por supuestos daños al ecosistema y manejo inadecuado de residuos y aguas residuales, e indicó que otro predio relacionado con la compañía en Playa Norte ya habría sido clausurado por situaciones similares.

El joven trabajador hizo un llamado a las autoridades laborales para crear mecanismos que garanticen que las empresas cumplan con los laudos y no incurran en estas evasiones. Afirmó que no quitará el dedo del renglón hasta recibir su pago y que seguirá denunciando el daño ambiental de esta empresa dedicada al manejo de residuos.

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JGH