Precio de la miel se desploma y provoca la pérdida del 30% de los apicultores en Campeche

En un 30 por ciento ha disminuido el número de apicultores en Campeche debido a la baja internacional en el precio de la miel. Por ello, se trabaja en la capacitación de productores para que aprovechen otros derivados como propóleo, polen, jabones, cremas, champús y apitoxina, un producto que tiene un alto valor comercial y medicinal. Así lo señaló el director de Apicultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado, Juan Martínez Hernández, al reconocer que actualmente quedan unos 7 mil apicultores, quienes sostienen alrededor de 370 mil colmenas.

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En el marco del Día Internacional de las Abejas, productores apícolas de las regiones de Mamantel, Sabancuy y la Península de Atasta realizaron una actividad en el área de transición del mercado Alonso Felipe de Andrade. El objetivo fue destacar la importancia de proteger a los insectos polinizadores y fortalecer su actividad, puesto que las abejas son fundamentales para la producción agrícola, forestal y el equilibrio ambiental.

En entrevista, Martínez Hernández reconoció que en los últimos años, pese al impulso que se busca dar a la actividad, el interés de los productores se ha ido perdiendo. Muchos pequeños productores abandonaron el sector debido a la caída del precio internacional de la miel, que pasó de 3 mil 800 a cerca de 3 mil dólares por tonelada.

Indicó que se busca cambiar el enfoque tradicional para que no solo se dediquen a obtener miel, sino a darle valor agregado a su labor mediante la promoción de derivados. Agregó que quienes se han mantenido en el proceso ya se capacitan para elaborar artículos de belleza y salud, mientras que otros ven en la apitoxina un mercado alterno muy rentable, ya que este veneno de abeja puede alcanzar hasta los 3 mil pesos en el mercado.

Martínez Hernández informó que en Campeche llegaron a existir cerca de 10 mil apicultores, cifra que actualmente ronda los 7 mil, mientras que el número de colmenas se mantiene en 370 mil. Detalló que municipios como Carmen han comenzado a mostrar crecimiento en la actividad, principalmente en comunidades como Sabancuy, Chicbul, 18 de Marzo, Pital y Mamantel, así como en la Península de Atasta, donde la miel de mangle es altamente apreciada.

Asimismo, señaló que las lluvias registradas durante abril y mayo favorecieron la floración y prolongaron la temporada de cosecha, por lo que se espera una buena producción. Sin embargo, advirtió que las principales amenazas para la apicultura continúan siendo la deforestación, las quemas indiscriminadas y el uso excesivo de pesticidas, prácticas que afectan directamente a las abejas y al ecosistema.

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JGH