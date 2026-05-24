Capital 21 y Sementeros FC siguen ganando en la Liga de Medios

En la segunda jornada de la Liga de Medios los equipos que buscan las primeas posiciones de la tabla general ganaron su segundo partido por lo que intentarán validar con el bicampeonato o uno nuevo levantará la copa de Campeón.

En el primer partido de la jornada dominical, los Sementeros FC salieron con el triunfo al derrotar a FC Brancos que incursiona en su primera temporada en el campeonato de la liga que se juega en la cancha de Lomas-Revolución.

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En el siguiente encuentro, Impulso Joven sumó tres puntos al derrotar a Hoy Sport con marcador de 2 goles a 0. Roberto Cervera fue el jugador que hizo los dos goles que le dieron el triunfo a su equipo.

Por su parte Champagne FC logró anotar el gol que le dio el triunfo en el segundo tiempo al terminar la hora reglamentaria con marcador de 3 goles a 2 que solo pudo hacer Deportivo Coca Cola que también debuta en el torneo en la presente temporada.

Capital 21, volvió a sumar 3 puntos, al vencer a Perritos FC con marcador de 6 goles a 4. Aunque no fue un triunfo fácil ya que el equipo contrario se plantó bien en la cancha pero no supo aprovechar las oportunidades de gol que tuvo.