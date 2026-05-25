Caída de rayo provoca apagón de ocho horas en Champotón

Anoche, la caída de un rayo afectó varias líneas eléctricas sobre la calle 6, entre 7 y 9 de la colonia Venustiano Carranza, en Champotón.

Tras lo ocurrido, varios sectores se quedaron sin el suministro de energía eléctrica, sumando más de ocho horas aproximadamente.

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Juan Rubén Ancona comentó que anoche un rayo cayó y afectó el cableado: “Al parecer fue un rayo que provocó que se reventaran los cables. Le pusieron cintas amarillas. Afortunadamente no hubo ningún accidente”, detalló.

A través de redes sociales, usuarios manifestaron su preocupación debido a los cables que permanecieron toda la madrugada chispeando, solicitando la intervención de las autoridades.

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La CFE ya está aplicando los correctivos. Sólo en una parte de la Venustiano Carranza se va a restablecer el suministro.