Síguenos

Última hora

México

Segob y SEP llaman a la CNTE a retomar diálogo tras protestas en CDMX

Campeche

Caída de rayo provoca apagón de ocho horas en Champotón

Rayo provoca apagón de ocho horas en Champotón; vecinos alertan por cables chispeando y CFE aplica correctivos

Por Jorge May

25 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Caída de rayo provoca apagón de ocho horas en Champotón
Caída de rayo provoca apagón de ocho horas en Champotón / Jorge May

Anoche, la caída de un rayo afectó varias líneas eléctricas sobre la calle 6, entre 7 y 9 de la colonia Venustiano Carranza, en Champotón.

Tras lo ocurrido, varios sectores se quedaron sin el suministro de energía eléctrica, sumando más de ocho horas aproximadamente.

Fuerte lluvia y poca visibilidad provocan tragedia en kilómetro 74

Noticia Destacada

Aumenta a cuatro muertos y cinco heridos tras carambola en Escárcega–Champotón

Juan Rubén Ancona comentó que anoche un rayo cayó y afectó el cableado: “Al parecer fue un rayo que provocó que se reventaran los cables. Le pusieron cintas amarillas. Afortunadamente no hubo ningún accidente”, detalló.

A través de redes sociales, usuarios manifestaron su preocupación debido a los cables que permanecieron toda la madrugada chispeando, solicitando la intervención de las autoridades.

Vecinos alertan por cables chispeando tras tormenta eléctrica
Vecinos alertan por cables chispeando tras tormenta eléctrica

La CFE ya está aplicando los correctivos. Sólo en una parte de la Venustiano Carranza se va a restablecer el suministro.

Te puede interesar