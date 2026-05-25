Hallan a hombre desaparecido en Cancún; se fue de fiesta y terminó en la calle

Elementos de la Policía Municipal localizaron la mañana de este lunes, a un hombre que horas antes fue reportado como desaparecido, pero en realidad agarró la fiesta y no llegó a su casa. Los hechos ocurrieron en la avenida Los Tules con calle 18, frente a la academia de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito.

Los vecinos de la zona dieron parte a las autoridades a través del sistema de emergencias 911, alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando observaron a este hombre de identidad reservada, tirado en la vía pública, motivo por el que pidieron la intervención de los cuerpos de rescate.

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Momentos después, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio acompañados del grupo táctico FRIM y del equipo de Búsqueda, pues en un primer informe se dijo que se trataba de una privación de la libertad y que la persona había escapado de una casa de seguridad.

Luego de que los policías hablaron con el hombre, les indicó que la tarde del domingo salió de su casa con unos amigos, con quienes estuvo consumiendo bebidas alcohólicas, además de presuntamente usar sustancias ilícitas, lo que pudo provocar que no estuviera en sus cinco sentidos y deambuló por diversas zonas de la ciudad hasta que llegó al fraccionamiento Villas Otoch.

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En este sentido, las autoridades constataron de que la persona no tenía golpes ni marcas de sujeción en las manos o pies, descartando que se tratara de un hecho de alto impacto; tras escuchar su versión y corroborar que se trató de una noche de fiesta, se le indicó que sería llevado a su domicilio con la finalidad de salvaguardar su integridad y que no estuviera deambulando en la calle.

Tras descartar que se tratara de un delito de alto impacto, las unidades policiales que acudieron al sitio se retiraron de la zona, regresando a sus respectivos sectores.