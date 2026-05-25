Aumenta a cuatro muertos y cinco heridos tras carambola en Escárcega–Champotón

Aumentó el número a cuatro personas fallecidas, dos hombres y dos mujeres, después del accidente en la noche sobre la carretera federal Escárcega–Champotón, en el entronque hacia el ejido, donde se vieron involucrados tres vehículos: Dodge Avenger color blanco, placa DGC-882-C; Geely color gris, placa DHA-659-C; y Nissan Sentra color blanco, placa DGC-723-C.

En este último vehículo viajaba Karen Azucena Vázquez, de 19 años, quien dejó de existir en la madrugada en el hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar. Tomaron conocimiento elementos de la Vicefiscalía Regional del Estado, mientras que los lesionados son: Marvel Sánchez Méndez, Martha Mata López, Ángel Martínez Cervantes y Pedro Martínez Martínez.

Noticia Destacada Dos hombres y una mujer pierden la vida en trágico accidente sobre la carretera federal Escárcega-Champotón

El accidente se suscitó a las 19:00 horas del domingo, cuando los tres vehículos se impactaron sobre la carretera federal Escárcega–Champotón, en el entronque hacia el ejido kilómetro 74, perteneciente al municipio de Escárcega. Al parecer, las causas del hecho pudieron ser la fuerte lluvia y la oscuridad, que no permitieron a los conductores tener buena visibilidad.

La carambola vehicular provocó que en ese momento perdieran la vida dos hombres y una mujer, además de seis lesionados, entre ellos Karen Azucena Vázquez, quien horas más tarde falleció en el hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar debido a las graves lesiones.

Con ello, la cifra aumentó a cuatro fallecidos (dos hombres y dos mujeres) y bajó el número de lesionados a cinco heridos, quienes permanecen internados en el hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar, donde se espera que se recuperen en los próximos días.