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Hombre baleado en riña en Champotón; se reporta estable

Hombre baleado en riña en Champotón; ingresado al hospital y se reporta estable. Guardia Nacional resguarda el área.

Por Redacción Por Esto!

25 de may de 2026

1 min

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Lesionado con arma de fuego en asentamiento La Paz
Lesionado con arma de fuego en asentamiento La Paz

Anoche, una persona del sexo masculino identificada con las iniciales J.A.C.C., de 27 años, ingresó al área de urgencias tras haber sido lesionada con un arma de fuego en su pie izquierdo, presuntamente al calor de una riña y bajo los efectos del alcohol.

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Los hechos ocurrieron en un asentamiento irregular conocido como La Paz, situado a espaldas de la colonia El Mirador en Champotón.

Alrededor de las 22:30 horas, esta persona ingresó al hospital local de Champotón para su valoración médica. El sujeto se reporta estable.

Además, a las afueras del nosocomio se contó con la presencia de varios elementos de la Guardia Nacional (GN).

Trascendió que el agresor era su papá; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada. No hay detenidos.

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