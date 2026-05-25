En Campeche salvan a mujer de terminar con su vida

Una mujer terminó con diversas lesiones luego de caer de una ventana en un predio del fraccionamiento Vista Hermosa, hecho que generó la movilización de paramédicos del Sector Salud y elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron para brindarle atención médica, donde la víctima presuntamente intentó suicidarse.

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El hecho ocurrió sobre la calle Oxa del mencionado sector habitacional, donde la mujer presuntamente intentó subir al techo del predio con la intención de suicidarse; sin embargo, al asomarse por una ventana resbaló y cayó de una altura aproximada de un metro, sufriendo heridas en la cabeza y ambos brazos, además de que perdió el conocimiento.

Vecinos y familiares, al escuchar el golpe, dieron aviso al número de emergencias, llegando los rescatistas quienes le brindaron atención prehospitalaria, en tanto los agentes estatales resguardaron la zona para las diligencias correspondientes.