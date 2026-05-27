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Yucatán / Mérida

Conciertos en Mérida: Conoce quiénes serán los artistas que llegarán a la ciudad en junio 2026

Diversos artistas se presentarán en concierto en Mérida durante el mes de junio.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

27 de may de 2026

1 min

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Rawayana y Sebastián Yatra llegarán en concierto a Mérida en junio 2026
Rawayana y Sebastián Yatra llegarán en concierto a Mérida en junio 2026 / Especial

La ciudad de Mérida albergará diversos conciertos durante el mes de junio ante el inicio de diversas actividades y la llegada de artistas como parte de sus giras en México

Artistas de talla nacional e internacional llegarán a la capital yucateca debido a que realizarán giras en el país durante este año.

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Son diversos artistas, desde actuales hasta de trayectoria extensa, quienes se reunirán con sus fanáticos yucatecos y de otras partes del país.

  • Rawayana - 3 de junio
  • Sebastián Yatra - 4 de junio
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