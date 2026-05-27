Mundial 2026: Habrá transmisiones de los partidos gratis en Mérida y otros municipios

La temporada del Mundial 2026 está por iniciar, y en Yucatán, el Gobierno del Estado prepara actividades para vivir la afición al máximo con la transmisión de los partidos de la Selección Mexicana junto a más eventos deportivos.

A través del programa “Yucatán Juega”, el Gobierno del Estado realizará varias actividades en la ciudad de Mérida y otros municipios del estado dirigidas a todas las edades.

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El primer partido será el 11 de junio a las 13:00 horas, seguido del 18 y 24 de junio a las 19:00 horas en distintas sedes a continuación:

Mérida - Unidad Deportiva Inalámbrica

Progreso - Malecón tradicional

Izamal - Palacio Municipal

Tekax - Polifuncional Padre Eterno

Umán - Unidad Deportiva Solidaridad

Tizimín - Palacio Municipal

Valladolid - Palacio Municipal

Ticul - Palacio Municipal

Kanasín - Palacio Municipal

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Las actividades consisten en retas de futbol, música, juegos y mucha diversión, además de la transmisión de los partidos de la Selección Mexicana en una pantalla gigante.