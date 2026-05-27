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Campeche / Sucesos

Conductora provoca accidente y deja dos heridos en avenida Resurgimiento de Campeche

Dos motociclistas resultaron lesionados luego de que una automovilista les cerrara el paso sobre la avenida Resurgimiento en Campeche.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

27 de may de 2026

1 min

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La conductora de un automóvil presuntamente les cerró el paso al intentar ingresar a un estacionamiento.
La conductora de un automóvil presuntamente les cerró el paso al intentar ingresar a un estacionamiento. / Dismar Herrera

Dos personas lesionadas y daños materiales de consideración fue el saldo de un hecho de tránsito registrado sobre la avenida Resurgimiento, luego de que la conductora de un automóvil le cerrara el paso a una pareja de motociclistas que transitaba en preferencia.

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Los hechos ocurrieron cuando la guiadora intentó incorporarse hacia un estacionamiento ubicado sobre la transitada arteria, sin percatarse de la cercanía de la motocicleta, lo que provocó que los ocupantes se impactaran y cayeran violentamente sobre el pavimento.

Paramédicos atendieron a los heridos en el lugar del percance.
Paramédicos atendieron a los heridos en el lugar del percance. / Dismar Herrera

Paramédicos del sector salud arribaron al sitio para brindar primeros auxilios a los lesionados, mientras agentes de vialidad realizaron el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

Trascendió que metros antes la misma conductora habría estado involucrada en otro percance sobre la glorieta de la misma avenida, aunque dicho incidente no influyó directamente en el segundo choque.

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JGH

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