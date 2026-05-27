Es oficial: “Cuidados” a sectores vulnerables ya es un derecho constitucional en Campeche

El Congreso del Estado aprobó este miércoles una reforma histórica en materia de sistema de cuidados, con la que se reconoce en la Constitución Política de Campeche el derecho de toda persona al cuidado digno, al autocuidado y a cuidar, especialmente en beneficio de sectores vulnerables como niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

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Durante la octava sesión ordinaria, se avaló por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 126 de la Carta Magna local para incorporar el concepto de "cuidados" como un derecho humano que deberá ser garantizado por el Estado.

Con esta reforma aprobada, la Constitución establecerá que toda persona tiene derecho al cuidado digno que sustente su vida y le otorgue elementos materiales y humanos para desarrollarse plenamente. Además, se reconoce la importancia social y económica del trabajo de cuidados, históricamente realizado principalmente por mujeres, buscando sentar las bases para futuras políticas públicas orientadas a apoyar a las personas cuidadoras.

Digitalización de trámites y combate a la corrupción

Por otra parte, el Pleno aprobó también una reforma constitucional en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios públicos. La modificación obliga al Gobierno Estatal y a los Ayuntamientos a implementar mecanismos digitales para agilizar procesos, reducir la burocracia y combatir actos de corrupción.

Asimismo, se establece que los servicios públicos deberán garantizar accesibilidad universal, inclusión digital, lenguaje sencillo y atención adecuada para personas con discapacidad y comunidades indígenas, incluyendo el uso de lenguas originarias cuando sea necesario.

Voz a las infancias y exhorto a la CFE por Sabancuy

Otra de las reformas aprobadas fue a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, orientada a la participación efectiva de las infancias en asuntos públicos y decisiones que afecten su entorno, fortaleciendo su derecho a expresar libremente sus opiniones.

Finalmente, el Pleno del Congreso Local aprobó un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que instale una cuadrilla permanente de mantenimiento en Sabancuy, municipio de Carmen, además de sustituir transformadores obsoletos ante los constantes apagones que afectan a los habitantes y comercios de esa región.

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JGH