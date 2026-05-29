Anuncian cierre de calles en Campeche este 30 y 31 de mayo: Malecón, principal afectado

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) dio a conocer los cierres viales programados para este sábado 30 y domingo 31 de mayo en la capital del estado. Las restricciones obedecen al desarrollo de eventos deportivos y festividades religiosas, por lo que se exhorta a los automovilistas a planificar sus rutas y anticipar salidas.

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El operativo principal se concentrará en el Malecón de Campeche este sábado 30 de mayo, de las 05:00 a las 10:00 horas, debido a la realización de la "Carrera 6K y Caminata 1.5K Mundialista". Las autoridades mantendrán cortes parciales a la circulación en este sector costero, desplegando elementos de tránsito para desviar el flujo vehicular.

Estos son los cierres y desvíos viales programados en Campeche Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Ese mismo sábado por la tarde, la avenida Lázaro Cárdenas permanecerá cerrada temporalmente de las 16:00 a las 19:00 horas en el tramo comprendido entre la avenida López Portillo y el Periférico Pablo García y Montilla (desde el Gimnasio Klubien hasta el retorno del Periférico), a causa del evento atlético "The Social Run Club 2026".

Finalmente, en la Unidad Habitacional Plan Chac, la avenida Xpujil (entre la avenida Antigua Kalá y la calle Becán) estará clausurada al tránsito vehicular tanto el sábado 30 como el domingo 31 de mayo, en un horario de 14:00 a 16:00 horas, con motivo de la tradicional kermés de las fiestas patronales de la zona.

La SPSC recomendó a la ciudadanía utilizar arterias principales libres como la avenida Gobernadores, el Circuito Baluartes y la López Portillo para evitar embotellamientos, además de respetar escrupulosamente las indicaciones de los agentes viales en los puntos de corte.

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