“Se me va a salir la rodilla”: Paciente del IMSS Carmen sigue esperando cirugía tras casi dos años

Tras casi dos años de consultas, estudios, valoraciones y citas aplazadas, una derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS denunció públicamente el presunto abandono médico y las deficiencias que, asegura, enfrenta el servicio de Traumatología, donde pese a padecer un quiste de Baker de 13 centímetros en la rodilla izquierda, continúa sin recibir una solución definitiva.

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La afectada relató que su primera consulta con el especialista ocurrió el 4 de octubre de 2024, cuando fue valorada por el traumatólogo Carlos Sergio Tejero López. Posteriormente fue enviada a realizarse una resonancia magnética, estudio que finalmente se llevó a cabo siete meses después, el 8 de mayo de 2025.

Sin embargo, los resultados no derivaron en una atención inmediata, ya que tuvo que esperar varios meses más para una nueva valoración médica. Según explicó, durante una consulta posterior el especialista le manifestó que probablemente requeriría una intervención quirúrgica, aunque antes deseaba determinar ciertas características del quiste para decidir el procedimiento adecuado.

No obstante, después de una prolongada espera para una nueva cita, fue recibida nuevamente hasta el 30 de abril de este año, fecha en la que esperaba conocer la programación de una cirugía.

El traumatólogo Carlos Sergio Tejero López canceló el procedimiento quirúrgico y la regresó a medicina familiar solo por medicamentos. / Perla Prado Gallegos

Lejos de ello, aseguró que el médico simplemente le informó que no sería operada por el momento, sin ofrecer mayores explicaciones sobre los motivos de la decisión ni establecer una fecha tentativa para resolver el problema. En su lugar, le entregó una contrarreferencia para que su médico familiar continuara recetándole medicamento de manera periódica.

La paciente señaló que el quiste se localiza detrás de la rodilla izquierda y mide aproximadamente 13 centímetros, situación que ya le provoca molestias constantes, limitaciones para caminar y una sensación de inestabilidad en la articulación.

“Cuando paso mucho tiempo con la pierna estirada y me levanto, siento como si la rodilla se quisiera salir. Ya no es solamente el quiste, ya me está afectando para caminar”, expresó.

La derechohabiente manifestó su preocupación por el riesgo de que la lesión continúe agravándose mientras siguen transcurriendo los meses sin recibir tratamiento definitivo. Asegura que cada consulta termina con la misma respuesta: continuar con medicamentos y esperar una nueva cita.

Pero la inconformidad no se limita únicamente a su caso. Durante la entrevista también denunció que el área de Traumatología enfrenta una evidente saturación que afecta a decenas de pacientes, quienes deben esperar durante horas para ser atendidos y, en muchos casos, terminan regresando a sus hogares sin consulta.

Relató que ha presenciado cómo personas provenientes de comunidades alejadas e incluso de otros municipios llegan desde temprano al hospital para posteriormente recibir la noticia de que ya no serán atendidas porque el médico decidió suspender consultas o concluir anticipadamente su jornada.

Piden investigar deficiencias en el servicio del IMSS. / Perla Prado Gallegos

“Hay personas que vienen de Atasta, de comunidades lejanas y hasta de Villahermosa. Llegan enfermos, gastan en transporte, esperan toda la tarde y al final les dicen que ya no los van a atender y que les darán otra cita para varios meses después”, denunció.

Asimismo, aseguró que los tiempos de consulta suelen ser extremadamente breves, de apenas unos minutos, situación que genera entre los pacientes la percepción de que no existe una revisión médica exhaustiva de sus padecimientos.

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Actualmente, tras haber sido valorada el pasado 30 de abril, recibió una nueva cita para agosto, es decir, cuatro meses después, pese a que inicialmente se le había indicado que el seguimiento sería en un plazo menor.

Ante esta situación, solicitó a las autoridades del IMSS revisar las condiciones en las que opera el servicio de Traumatología en Ciudad del Carmen, investigar las constantes quejas de los pacientes y evaluar la incorporación de más especialistas para atender la creciente demanda.

“Lo más triste es que mientras pasan los meses la enfermedad sigue avanzando. Uno viene buscando ayuda porque confía en la institución, pero al final siente que el problema se va agravando y nadie le da una solución”, concluyó.

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JGH