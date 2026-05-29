“No puede depender solo del petróleo”: Ruta 5 urge a Carmen a mirar más allá del ‘oro negro'

Carmen enfrenta el reto de prepararse para un escenario de menor actividad petrolera, por lo que será necesario reorientar la política económica hacia otros sectores con potencial, como el turismo, la pesca y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, consideró Carlos Sarabia Camacho, presidente nacional de Ruta 5.

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El dirigente reconoció que el desarrollo no debe depender únicamente de las acciones gubernamentales, sino también de la participación del sector empresarial, comercial y de la sociedad civil.

Durante una reunión nacional en Ciudad del Carmen con integrantes de la estructura que esta organización mantiene en los 13 municipios de Campeche, explicó que el movimiento nacional apartidista trabaja con ciudadanos y liderazgos locales, sin establecer compromisos con partidos políticos.

Señaló que uno de los principales objetivos de su recorrido es orientar a la población sobre las oportunidades que existen para impulsar proyectos de desarrollo y fortalecer la participación ciudadana.

Buscan fortalecer proyectos ciudadanos y atraer inversión extranjera. / Perla Prado Gallegos

Sarabia Camacho afirmó que Carmen atraviesa desde hace algunos años situaciones complejas de las que seguramente saldrá; sin embargo, consideró que como sociedad no deben quedarse de brazos cruzados esperando que la autoridad actúe, ya que la población también debe impulsar el trabajo colaborativo.

Recordó que, de acuerdo con los antecedentes del municipio, Ciudad del Carmen ha pasado por diversos procesos económicos antes de la llegada de la industria camaronera y la aún existente actividad petrolera.

Indicó que durante su recorrido observó importantes atractivos relacionados con el mar, las lagunas y los manglares, los cuales podrían convertirse en motores de crecimiento económico. No obstante, también señaló limitaciones en materia de conectividad aérea y promoción turística, factores que, a su juicio, frenan la llegada de visitantes e inversionistas.

Por ello, sostuvo que el desarrollo de Carmen no debe depender únicamente del gobierno, sino también de la participación de empresarios, comerciantes y la sociedad civil organizada.

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En ese sentido, consideró fundamental impulsar liderazgos con visión de largo plazo que permitan atraer inversión nacional y extranjera.

Asimismo, destacó que el municipio cuenta con condiciones climáticas y naturales que podrían atraer a jubilados y visitantes extranjeros interesados en permanecer largas temporadas en destinos con clima cálido, generando una mayor derrama económica para las comunidades locales.

Finalmente, informó que tras esta visita buscarán desarrollar proyectos y actividades en coordinación con distintos sectores, con el propósito de fortalecer la organización ciudadana y promover alternativas económicas que contribuyan al crecimiento del estado.

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JGH