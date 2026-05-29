Campeche: Mujer lesionada tras choque por alcance en Santa Ana

Una mujer mayor resultó lesionada luego que el taxi donde viajaba fue impactado por alcance por otro automóvil cuyo conductor no guardó su distancia de seguridad cuando transitaban en el barrio de Santa Ana.

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El accidente ocurrió sobre la calle Brasil, donde tras el fuerte golpe la pasajera terminó con molestias físicas, por lo que testigos dieron aviso al número de emergencias, llegando paramédicos del sector Salud.

Los rescatistas brindaron atención prehospitalaria a la mujer dentro de la unidad de alquiler, sin que fuera necesario su traslado a un hospital, mientras los involucrados llegaron a un acuerdo para el pago de daños, evitando que el caso fuera turnado a las autoridades.