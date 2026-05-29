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Peligro máximo: Tres municipios de Campeche bajo alerta roja por lluvias torrenciales e inundaciones

Seproci activó el peligro máximo para Campeche, Seybaplaya y Champotón ante el pronóstico de lluvias torrenciales que superarán los 100 mm debido a una baja presión en la Sonda.

Por Alejandro Balan

29 de may de 2026

2 min

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Campeche, Seybaplaya y Champotón permanecen en alerta roja.
Campeche, Seybaplaya y Champotón permanecen en alerta roja. / Alejandro Pech

Las alertas por lluvias intensas y torrenciales se mantienen en varios municipios de Campeche, donde la Secretaría de Protección Civil del Estado Seproci activó niveles de peligro máximo, alto y medio ante el pronóstico de tormentas que podrían superar los 100 milímetros de acumulación en algunas regiones.

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De acuerdo con el mapa de alertamiento emitido por la dependencia, los municipios de Campeche, Seybaplaya y Champotón se encuentran en nivel de peligro máximo, debido a la probabilidad de lluvias intensas a torrenciales con acumulados superiores a los 100 milímetros.

En nivel de peligro alto fueron ubicados Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán y Tenabo, donde se esperan lluvias fuertes a intensas con registros de entre 50 y 100 milímetros.

Por su parte, los municipios de Hopelchén, Calakmul, Escárcega, Candelaria, Carmen y Palizada permanecen en nivel de peligro medio, con pronóstico de lluvias moderadas a fuertes de entre 20 y 50 milímetros.

La Seproci informó que estas condiciones meteorológicas son generadas por la afluencia de aire húmedo proveniente del Mar Caribe y del Golfo de México, así como por una zona de baja presión localizada sobre la Sonda de Campeche.

Dicho sistema está asociado a un canal de baja presión que se extiende sobre el Golfo de México, el sur de la Península de Yucatán y el Golfo de Honduras, fenómeno que interactúa con una vaguada ubicada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la Península de Yucatán.

La combinación de estos sistemas favorece el desarrollo de tormentas fuertes a intensas en gran parte del territorio campechano, con potencial para generar encharcamientos, inundaciones urbanas, reducción de visibilidad en carreteras y afectaciones a la movilidad.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, especialmente en zonas bajas o susceptibles a inundaciones, evitar cruzar calles, arroyos o caminos cubiertos por el agua y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades.

Asimismo, recomendó a los automovilistas conducir con precaución, reducir la velocidad y evitar transitar por áreas donde se registren acumulaciones importantes de agua.

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