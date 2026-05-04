Muere en clínica privada de Campeche tras balacera en la carretera Escárcega–Villahermosa

Un sujeto, quien fuera trasladado en estado crítico desde el municipio de Escárcega con lesiones de impacto de bala, perdió la vida cuando recibía atención médica en el interior de una clínica privada en la ciudad capital, cuyo hecho se mantiene bajo investigación por la Fiscalía General del Estado.

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El hecho ocurrió cuando la víctima, oriunda de Sinaloa, presuntamente estuvo involucrada en el intercambio de tiros en la carretera federal Villahermosa Escárcega entre grupos delictivos.

Dicho sujeto fue rescatado con vida y trasladado a la ciudad capital en un discreto operativo hasta una clínica privada situada en la avenida Colosio, en el barrio de San José, cuyo sujeto presentó múltiples heridas de arma de fuego de alto calibre, pero al paso de las horas, este falleció.

Ante ello, el cadáver fue recuperado por el Servicio Médico Forense y trasladado al anfiteatro de esta ciudad para realizar la necropsia marcada de ley, donde el cadáver permanece en el cuarto frío en espera de ser reclamado por sus parientes.

La muerte del hombre se mantiene bajo investigación por el delito de homicidio calificado.

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JGH