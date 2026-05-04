Amantes de lo ajeno roban y destrozan pequeño negocio de la avenida Patricio Trueba en Campeche

Delincuentes aprovecharon la falta de vigilancia sobre la avenida Patricio Trueba para forzar una de las ventanas de un pequeño negocio dedicado a la venta de frituras, donde, no conforme con llevarse los pocos objetos de valor, generaron destrozos.

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El hecho ocurrió en un negocio de lámina situado en la avenida Patricio Trueba, entre la unidad habitacional Fracciorama 2000 y la colonia San Rafael, donde ladrones, haciendo uso de una rama de árbol, hicieron palanca en una de las ventanas para poder ingresar.

Los sospechosos se llevaron mercancía y otros artículos, quienes, al no estar conformes, destruyeron lo que tenían frente, pese al ruido generado, no hubo alerta alguna hasta horas más tarde, cuando empleados llegaron para preparar las ventas del día.

Ante esto, se solicitó la intervención de las autoridades, donde presuntamente no era la primera vez en que ladrones causaban daños y robaban en la fila de pequeños negocios sobre la avenida.

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JGH