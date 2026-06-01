Familias desalojadas y albergadas tras inundaciones en Bonfil, Campeche

Viviendas y vehículos bajo el agua, familias desalojadas y resguardadas en albergue temporal, así como vialidades intransitables por el agua en la Junta Municipal Alfredo V. Bonfil, fue el saldo de las lluvias que cayeron ayer en el Estado y que dejó a decenas de familias bonfilenses damnificadas.

A pesar de no registrarse un torrencial aguacero, como en días anteriores, la prolongada lluvia y los escurrimientos de las precipitaciones acumuladas provocaron que dicha comunidad quedara prácticamente bajo el agua.

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Personal de la Secretaría de Protección Civil de Campeche (Seprocicam) acudió desde ayer por la noche al sitio para realizar un diagnóstico sobre las afectaciones y brindar auxilio a las familias afectadas.

Anuar Dager Granja, titular de la dependencia estatal, confirmó que no hubo personas lesionadas. No obstante, derivado de las evaluaciones de daños, se reportaron viviendas inundadas, vehículos bajo el agua, así como diversas vialidades incomunicadas por el aumento en el nivel del agua.

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El secretario confirmó además que, debido a que el agua ingresó en algunas viviendas, varias familias tuvieron que ser desalojadas y trasladadas al albergue temporal habilitado en la Comisaría Ejidal, aunque hasta el momento no se registran ciudadanos lesionados ni pérdidas humanas.