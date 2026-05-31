Buzos quieren acabar con el producto marino de Isla Arena; autoridades brillan por su ausencia

A pesar de las constantes quejas por parte de los isleños, quienes han mencionado sobre la depredación de las especies marinas, las autoridades no han hecho nada para poder frenar este abuso por parte de la pesca clandestina que se está haciendo en esta ínsula; lo peor de esta situación es que incluso algunos isleños igual están participando en la pesca ilegal, ya que las autoridades no hacen nada al respecto.

Lo anterior lo dio a conocer el pescador y exagente municipal José López Escalante, quien dijo que los isleños siempre han respetado las vedas, los que nunca han puesto de su parte para cuidarlo son las autoridades como CONAPESCA, que no ha puesto de su parte para cuidar los litorales y productos marinos, por lo que en estos momentos en Isla Arena se están llevando pulpo, caracol y pescado, todo con pura compresora, no habría problema si los pescadores bucearan a puro pulmón, las compresoras son el asesino del mar.

La pesca clandestina y la falta de vigilancia por parte de las autoridades federales continúan poniendo en riesgo los recursos marinos de Isla Arena, así lo denuncio el permisionario de esta comunidad costera, que asegura que la extracción ilegal de especies protegidas se ha incrementado en los últimos meses, sin que exista una intervención efectiva para frenar esta añeja problemática que a pesar de que ha sido denunciada por los pescadores, las autoridades se han hecho de la vista ciega y de los oídos sordos para atender esta queja.

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Indicó que la situación se ha agravado debido a que algunos pobladores también participan en estas prácticas ilegales, aprovechando la falta de vigilancia y de sanciones por parte de las dependencias encargadas de proteger los recursos pesqueros de la región. Esta situación, dijo, está generando un impacto negativo en los ecosistemas marinos y en la economía de quienes realizan la pesca de manera legal.

López Escalante destacó que, históricamente los pescadores de Isla Arena han respetado las temporadas de veda para permitir la reproducción de las especies y garantizar la sustentabilidad de la actividad pesquera. No obstante, lamentó que organismos como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) no estén realizando operativos constantes para vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas.

Advirtió que, de no tomarse medidas inmediatas, la depredación podría ocasionar daños irreversibles a las especies marinas que constituyen el principal sustento económico de numerosas familias de esta comunidad costera, por lo que finalizó mencionando que varios pueblos de la zona de Campeche se han quedado sin productos, por ello están regalando en esta zona para acabar con las especies que por años se han preservado en estos litorales.