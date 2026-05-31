Riña en la colonia 23 de Julio termina en tragedia; un hombre fallece y presunto responsable es detenido

Una presunta riña entre dos hombres en la colonia 23 de Julio terminó en tragedia durante la noche del sábado, luego de que uno de los involucrados sufriera severas lesiones en la cabeza que finalmente le costaron la vida, pese a los esfuerzos de los cuerpos de emergencia y del personal médico que lo atendió.

Los hechos movilizaron a elementos de la Policía Estatal y paramédicos tras recibirse un reporte ciudadano que alertaba sobre una persona inconsciente y ensangrentada en la vía pública. Al arribar al sitio, los agentes localizaron a un hombre tendido sobre el pavimento, con múltiples lesiones en la región craneal y rodeado por un charco de sangre.

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De acuerdo con las primeras versiones recabadas por las autoridades, momentos antes se habría registrado una discusión entre dos sujetos que presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol. La confrontación escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física, durante la cual la víctima resultó gravemente herida.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado. / Por Esto.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado y, debido a la gravedad de su estado de salud, lo trasladaron de urgencia a un hospital de la ciudad para recibir atención especializada. Sin embargo, horas después, médicos confirmaron su fallecimiento a consecuencia de los traumatismos sufridos.

Tras tener conocimiento del deceso, las corporaciones policiacas desplegaron un operativo de búsqueda apoyado en entrevistas y trabajos de investigación realizados en la zona. Como resultado, fue ubicado y asegurado un hombre que presuntamente estaría relacionado con los hechos.

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El sospechoso fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que será la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica conforme avancen las diligencias por el probable delito de homicidio.

Peritos y agentes ministeriales realizaron el procesamiento de la escena y recabaron indicios que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades. La investigación continúa abierta.

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