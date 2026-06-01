Hombres armados asaltan gasolinera en Centenario, Escárcega

Varios hombres armados asaltaron en la noche la gasolinera La Gas, ubicada en el kilómetro 56 de la carretera federal Escárcega–Xpujil, en la junta municipal de Centenario, donde golpearon a un empleado que resultó lesionado. Fue atendido por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU). Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) que acordonaron el área, y más tarde elementos de la Vicefiscalía Regional del Estado.

Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 22:30 horas, cuando varios hombres con armas de fuego llegaron a la estación de combustibles La Gas y amagaron al despachador.

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Al parecer este se opuso a entregar el dinero de las ventas del día, lo que ocasionó que lo golpearan en la cabeza con la cacha de una pistola, causándole heridas. Posteriormente, los asaltantes se apoderaron del numerario y se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Conductores que llegaron a cargar gasolina pidieron el apoyo del personal médico, y acudió el SAMU, que lo atendió sin necesidad de traslado a un centro médico.

Al lugar llegaron elementos de la Vicefiscalía Regional del Estado, quienes levantaron evidencias y abrieron una carpeta de investigación para tratar de dar con la identificación y detención de los asaltantes, a fin de que sean consignados ante el juez correspondiente.