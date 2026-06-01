Reportan presuntos “levantados" en la comunidad Xcabil de José María Morelos

Aunque, oficialmente, el Ministerio Público no ha dado a conocer del caso de unos supuestos levantados en la comunidad de Xcabil, la mañana de este lunes, subieron en las redes sociales de ese hecho que vuelve a poner en duda la seguridad qué existe en el municipio.

En la página 'Xcabil al minuto' se publicó: "Secuestraron a mis familiares por favor ayuden a encontrarlos...."

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Fuentes cercanas a la policía local dieron a conocer que, se tuvo conocimiento que ayer por la noche se levantaron a dos personas (hijo y padre , pero no dijeron si los sacaron de su casa o los levantaron en la calle.

La gente de la comunidad de Xcabil a conocer en las redes sociales que en el poblado se registra todo el tiempo movimientos sospechosos por las noches.

Por esa situación, han pedido que mantengan más vigilancia en ese lugar, incluso han solicitado que se investigue la autoridad del pueblo ya que ciudadanos afirman la falta de acciones para reforzar la seguridad en el poblado.

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El año pasado, fue ejecutado en la localidad, distantes 80 kilómetros de la cabecera, una persona y levantado dos más peto nunca fue denunciado

La persona que fue ejecutada apenas había regresado a vivir en la comunidad, dado que antes había estado en Cozumel.