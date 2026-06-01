Llamada al 911 evita tragedia: Rescatan a dos menores atrapados por las lluvias en el Río Champotón

Anoche, dos menores de edad fueron rescatados en la zona del Río Champotón, luego de solicitar auxilio a través de los números de emergencia al quedar atrapados por las condiciones climatológicas.

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Así lo confirmó este lunes Protección Civil de Champotón al detallar que las acciones de rescate y búsqueda se prolongaron por más de tres horas, contando con el apoyo de la Policía Municipal y el personal de la citada dependencia local.

Según los reportes, los adolescentes acudieron a pescar a orilla del río cuando fueron sorprendidos por las lluvias, situación que les impidió regresar e incluso se desorientaron.

Protección Civil y Policía Municipal realizaron una búsqueda de más de tres horas. / Especial

"Con la llamada a los números de emergencias se logró dar con sus coordenadas. Se entró vía terrestre por la parte de la colonia de las Palmitas. Se les pidió que no se movieran", se dijo.

Alrededor de las 22:45 horas se dio con los dos menores en las periferias del río, en una zona fangosa de puro manglar. Ambos tienen su domicilio en la colonia El Huanal de la cabecera de Champotón.

Por su parte, la Cruz Roja se encargó de asistir a las personas, quienes se reportaron estables, mientras que las autoridades platicaron con los padres y luego fueron trasladados a sus respectivos domicilios.

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En otro orden de ideas, la citada dependencia descartó que por ahora haya afectaciones por escurrimientos en la zona sur del municipio que colinda con la localidad de Alfredo V. Bonfil, municipio de Campeche.

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JGH