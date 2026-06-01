Lluvias históricas en Yucatán seguirán del 1 al 5 de junio: Prevén tormentas, encharcamientos e inundaciones en varios municipios

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que del 1 al 5 de junio persistirán condiciones favorables para la presencia de lluvias fuertes a intensas en gran parte del estado, con acumulados que podrían superar los 100 milímetros en algunas zonas.

De acuerdo con el organismo estatal, el pronóstico se debe al abundante ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y el Golfo de México, además de la interacción de diversos sistemas atmosféricos que mantienen inestabilidad sobre la región.

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¿Dónde lloverá más en Yucatán?

Procivy detalló que los mayores acumulados de lluvia se esperan en municipios del noroeste, occidente y suroeste de Yucatán, donde de manera puntual podrían registrarse precipitaciones superiores a los 100 milímetros durante los próximos cinco días.

En el resto del territorio estatal se prevén lluvias de intensidad variable, con acumulados de entre 70 y 100 milímetros, aunque no se descartan cantidades mayores asociadas a tormentas de lento desplazamiento.

El titular de la dependencia, Hernán Hernández Rodríguez, explicó que las precipitaciones más significativas se presentarían principalmente durante las tardes y noches, mientras que por las mañanas podrían registrarse lluvias ligeras a moderadas de forma dispersa.

Municipios con mayor riesgo por lluvias

Las autoridades señalaron que varios municipios podrían registrar lluvias por encima de su promedio climatológico para esta época del año, especialmente en el oriente y sur del estado.

Entre las localidades con mayor potencial de acumulación destacan:

Tizimín

Valladolid

Tinum

Temozón

Río Lagartos

Dzilam de Bravo

Tekax

Peto

Tzucacab

Según Procivy, estas condiciones incrementan el riesgo de afectaciones hidrometeorológicas, ya que algunos municipios podrían alcanzar o superar niveles críticos de lluvia en periodos de 12 y 24 horas.

Advierten riesgo de inundaciones en Mérida y otros municipios

Aunque el suelo kárstico de Yucatán permite una rápida infiltración del agua, la dependencia explicó que varios días consecutivos de lluvias pueden provocar la saturación del terreno y el aumento del nivel freático.

De acuerdo con Procivy, esta situación favorece la aparición de inundaciones urbanas, encharcamientos prolongados, anegaciones en zonas bajas, escurrimientos importantes y diversas afectaciones en áreas vulnerables.

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El titular de la dependencia, Hernán Hernández Rodríguez, señaló que algunos municipios podrían alcanzar o incluso superar sus niveles críticos de lluvia en periodos de 12 y 24 horas, especialmente en zonas urbanas, costeras y de baja altitud.

Asimismo, advirtió que en municipios como Mérida, Umán, Kanasín, Progreso y Hunucmá existe riesgo de inundaciones urbanas rápidas derivadas de la acumulación gradual de agua y de la limitada capacidad de drenaje en algunos sectores de estas localidades.

Las autoridades precisaron que este riesgo se mantiene incluso si los acumulados de lluvia son menores en comparación con los previstos para el oriente y sur del estado, debido a las condiciones particulares de urbanización y escurrimiento que presentan estas zonas.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante el pronóstico de lluvias intensas en Yucatán, Procivy exhortó a la población a:

Mantenerse informada a través de canales oficiales.

Evitar transitar por calles inundadas.

Extremar precauciones al conducir bajo lluvia intensa.

Proteger documentos y objetos de valor.

Atender las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

La dependencia estatal informó que mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y continuará emitiendo actualizaciones conforme sea necesario durante los próximos días.