Más de 130 familias bajo el agua en Campeche: Desborde de drenes inunda casas y suspende clases

Al menos 138 familias de los municipios de Campeche, Escárcega y Hopelchén resultaron afectadas por las intensas lluvias registradas durante la última semana en el Estado. Las afectaciones principales incluyen inundaciones en viviendas, ingreso de agua a predios, daños en pertenencias y severos problemas de movilidad ocasionados por los escurrimientos acumulados.

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El desglose de los daños por localidad es el siguiente:

Junta Municipal de Alfredo V. Bonfil: 100 familias afectadas.

100 familias afectadas. San Antonio Bobolá: 20 familias afectadas.

20 familias afectadas. Colonia El Huanal (Campeche): 10 familias afectadas.

10 familias afectadas. Escárcega: 6 familias perjudicadas.

6 familias perjudicadas. Cruceros San Luis (Hopelchén): 1 familia afectada.

Emergencia en Alfredo V. Bonfil: Desbordamiento de dren y vehículos bajo el agua

La situación más crítica se concentró en Alfredo V. Bonfil, donde 100 viviendas quedaron completamente rodeadas por el agua debido a los escurrimientos de los cerros cercanos y la acumulación de precipitaciones de días anteriores. De este total, al menos 40 casas sufrieron inundaciones en su interior. También se reportaron pérdidas materiales menores, como cuatro vehículos que quedaron bajo el agua dentro de un taller mecánico local.

En Bonfil, 40 casas registraron el ingreso de agua a sus interiores y las clases se mantienen suspendidas / Especial

A pesar de que las autoridades habilitaron de inmediato un refugio temporal en la Comisaría de la Junta Municipal, la mayoría de los habitantes optó por permanecer en sus hogares a la espera de que descendiera el nivel del agua; únicamente dos mujeres aceptaron ser trasladadas al albergue. Debido a estas condiciones, el sector educativo determinó mantener suspendidas las clases en la comunidad hasta nuevo aviso.

El secretario de Protección Civil, Anuar Dager Granja, advirtió que las lluvias continuarán los próximos días / Lucio Blanco

El secretario de Protección Civil del Estado (Seprocicam), Anuar Dager Granja, informó que la situación se agravó por la saturación del suelo tras varios días consecutivos de tormentas, lo que provocó que el dren principal de la comunidad rebasara su capacidad y se desbordara hacia las zonas habitacionales ubicadas cerca de la carretera y del cementerio.

Reporte de afectaciones en el resto del estado

Las afectaciones por el temporal también alcanzaron a otros puntos vulnerables de la geografía estatal:

San Antonio Bobolá: Se contabilizaron 20 familias afectadas por daños en techumbres y filtraciones severas derivadas de los fuertes vientos.

Se contabilizaron 20 familias afectadas por daños en techumbres y filtraciones severas derivadas de los fuertes vientos. Colonia El Huanal (Capital): Registró inundaciones en el interior de 10 viviendas.

Registró inundaciones en el interior de 10 viviendas. Escárcega: Se reportaron seis familias perjudicadas por anegamientos en sus predios.

Se reportaron seis familias perjudicadas por anegamientos en sus predios. Crucero San Luis (Hopelchén): Una vivienda presentó ingreso de agua, contingencia que fue atendida de manera oportuna por las autoridades municipales.

Inundaciones en Hopelchén

Brigadas integradas por Protección Civil, Bomberos y la Policía Estatal han sumado esfuerzos para apoyar en el traslado de menores de edad y habitantes vulnerables hacia viviendas de familiares, además de supervisar de forma permanente las condiciones de seguridad en las zonas afectadas.

Balance general de daños materiales

Además de las viviendas inundadas, el reporte oficial de Protección Civil detalló que los fuertes vientos y las lluvias de la última semana ocasionaron los siguientes incidentes en la entidad:

52 árboles caídos.

caídos. 14 postes y 13 espectaculares derribados.

y 13 espectaculares derribados. 13 reportes de cables eléctricos tirados y 2 cortocircuitos.

de cables eléctricos tirados y 2 cortocircuitos. 5 vehículos varados en la vía pública.

varados en la vía pública. Labores de desazolve y limpieza en 24 alcantarillas.

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Las autoridades estatales advirtieron que las precipitaciones continuarán durante los próximos días en la región debido a la interacción de una zona de baja presión y el paso de ondas tropicales. Se exhorta a los campechanos a mantenerse informados por canales oficiales y extremar precauciones.

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JGH