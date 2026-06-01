¡Peligro máximo! Nueve municipios de Campeche entran en alerta roja por lluvias torrenciales

El riesgo por las lluvias en Campeche continúa en aumento, y ya suman nueve los municipios que se encuentran bajo alerta roja por precipitaciones intensas a torrenciales. De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil (Seprocicam) del Estado, el peligro por mal tiempo ahora abarca a los municipios de Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Dzitbalché, Hopelchén y Calakmul.

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La actualización del mapa de peligros hidrometeorológicos para este lunes muestra que el nivel de peligro máximo se extendió a gran parte del territorio campechano debido a las condiciones atmosféricas que favorecen la formación de lluvias abundantes.

Los municipios que ahora enfrentan mayores riesgos por el mal tiempo son Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Dzitbalché, Hopelchén y Calakmul, además de Campeche, Seybaplaya y Champotón que ya se encontraban en ese nivel de riesgo.

La dependencia detalló que en estas regiones se esperan lluvias intensas a torrenciales, con acumulados superiores a los 100 milímetros, situación que podría generar encharcamientos severos, inundaciones urbanas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como afectaciones en caminos y vialidades.

Protección Civil advierte riesgo por precipitaciones intensas a torrenciales. / Alex Pech

El aviso emitido por Protección Civil señala que la persistencia de canales de baja presión sobre la región, combinada con la constante entrada de humedad proveniente del Mar Caribe y del Golfo de México, mantendrá un elevado potencial de precipitaciones durante las próximas horas y días en gran parte del Estado.

Se suman Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Dzitbalché, Hopelchén y Calakmul. / Especial

Mientras tanto, los municipios de Escárcega, Candelaria, Carmen y Palizada permanecen en nivel de peligro alto, donde se prevén lluvias fuertes a intensas con acumulados de entre 50 y 100 milímetros. Aunque el riesgo es menor que en las zonas marcadas con alerta roja, las autoridades advirtieron que también podrían registrarse afectaciones por escurrimientos, caída de árboles y problemas en el tránsito vehicular.

La actualización del mapa de riesgos refleja un incremento significativo en el número de municipios bajo condiciones meteorológicas adversas, al pasar de tres a nueve las demarcaciones con alerta máxima por lluvias, lo que evidencia la intensificación del fenómeno que afecta a Campeche.

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Ante este panorama, Seprocicam exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar zonas inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades correspondientes.

Las autoridades también recomendaron especial atención en comunidades rurales y zonas bajas, donde las precipitaciones acumuladas de los últimos días podrían incrementar el riesgo de inundaciones repentinas.

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JGH