¡Peligro máximo! Nueve municipios de Campeche entran en alerta roja por lluvias torrenciales

El riesgo por las lluvias en Campeche continúa en aumento, y ya suman nueve los municipios que se encuentran bajo alerta roja por precipitaciones intensas a torrenciales. De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil (Seprocicam) del Estado, el peligro por mal tiempo ahora abarca a los municipios de Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Dzitbalché, Hopelchén y Calakmul.
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La actualización del mapa de peligros hidrometeorológicos para este lunes muestra que el nivel de peligro máximo se extendió a gran parte del territorio campechano debido a las condiciones atmosféricas que favorecen la formación de lluvias abundantes.
Los municipios que ahora enfrentan mayores riesgos por el mal tiempo son Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Dzitbalché, Hopelchén y Calakmul, además de Campeche, Seybaplaya y Champotón que ya se encontraban en ese nivel de riesgo.
La dependencia detalló que en estas regiones se esperan lluvias intensas a torrenciales, con acumulados superiores a los 100 milímetros, situación que podría generar encharcamientos severos, inundaciones urbanas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como afectaciones en caminos y vialidades.
El aviso emitido por Protección Civil señala que la persistencia de canales de baja presión sobre la región, combinada con la constante entrada de humedad proveniente del Mar Caribe y del Golfo de México, mantendrá un elevado potencial de precipitaciones durante las próximas horas y días en gran parte del Estado.
Mientras tanto, los municipios de Escárcega, Candelaria, Carmen y Palizada permanecen en nivel de peligro alto, donde se prevén lluvias fuertes a intensas con acumulados de entre 50 y 100 milímetros. Aunque el riesgo es menor que en las zonas marcadas con alerta roja, las autoridades advirtieron que también podrían registrarse afectaciones por escurrimientos, caída de árboles y problemas en el tránsito vehicular.
La actualización del mapa de riesgos refleja un incremento significativo en el número de municipios bajo condiciones meteorológicas adversas, al pasar de tres a nueve las demarcaciones con alerta máxima por lluvias, lo que evidencia la intensificación del fenómeno que afecta a Campeche.
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Ante este panorama, Seprocicam exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar zonas inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades correspondientes.
Las autoridades también recomendaron especial atención en comunidades rurales y zonas bajas, donde las precipitaciones acumuladas de los últimos días podrían incrementar el riesgo de inundaciones repentinas.
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JGH