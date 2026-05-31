Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Choque entre dos motociclistas en Playa del Carmen deja un herido de gravedad

Campeche

Derrame de crudo impacta a la tortuga carey en Champotón; reportan baja histórica de nidos en 2026

La agrupación Quelonios A.C. alerta sobre una caída del 47.67% en nidos de tortuga carey en Champotón, Campeche; culpan a derrames petroleros y arcilla en las costas de Punta Xen.

Por Jorge May

31 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

La agrupación ambientalista Quelonios A.C. reporta un desplome del 47.67 por ciento en la protección de nidos de tortuga carey en Champotón.
La agrupación ambientalista Quelonios A.C. reporta un desplome del 47.67 por ciento en la protección de nidos de tortuga carey en Champotón. / Jorge May

Vía telefónica, Javier Cosgaya Delgado, presidente de la Agrupación Quelonios A.C., reveló que al cumplirse dos meses del inicio de la temporada de anidación de la tortuga carey 2026, la protección de nidos registró una alarmante caída del 47.67 por ciento en comparación con el mismo periodo de mayo de 2025.

Ciudadanos alertan sobre el deterioro de un poste de la CFE en el Centro de Champotón.

Noticia Destacada

Pese a reportes, poste deteriorado de la CFE amenaza con desplomarse en Champotón

“Para estas fechas, el año pasado ya llevábamos 514 nidos protegidos, mientras que este año hemos cerrado mayo con apenas 269 nidos, lo que representa casi un 50 por ciento menos”, detalló el ambientalista.

Cosgaya Delgado atribuyó este panorama negativo al reciente derrame de petróleo registrado en la zona del Golfo de Campeche, aunado a la presencia de arcilla reportada por autoridades estatales en las costas cercanas a Punta Xen. “Todavía faltan varios meses de temporada, pero veo muy complicado llegar a las metas que nos habíamos planteado para este año”, manifestó con preocupación.

Pese al adverso escenario, precisó que en lo que va del ciclo han logrado resguardar 23 mil 582 huevos de la especie carey. Asimismo, anunció que los primeros quelonios están listos para romper el cascarón el próximo mes. “Entre el 15 y el 20 de junio vamos a iniciar con las primeras liberaciones de crías de tortuga carey”, concluyó.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar