Claudia Sheinbaum agradece respaldo de campechanos en aniversario electoral

Miles de campechanas y campechanos refrendaron este domingo su respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al seguir desde el Domo del Jaguar (Concha Acústica) el mensaje presidencial ofrecido desde la Ciudad de México, con motivo de cumplirse dos años de su triunfo en la elección presidencial de 2024.

Desde temprana hora, familias enteras, jóvenes, adultos mayores, militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación se congregaron en el recinto emblemático de la capital campechana, en un ambiente de entusiasmo y respaldo a las políticas federales.

Vestidos con playeras guinda, portando banderas de México y de la 4T, los asistentes abarrotaron el espacio con consignas de apoyo y pancartas con mensajes como “Presidenta con A”, “Llegamos todas” y “Amor con amor se paga”.

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Ni las altas temperaturas disminuyeron el ánimo de los asistentes, quienes celebraron los avances de la administración federal en sus primeros dos años.

El respaldo permanente se sustenta en proyectos estratégicos como el Plan Campeche, la Planta Pasteurizadora de Leche, el Gasoducto para Campeche con inversión de 20 mil millones de pesos, la modernización de puertos y la consolidación del Tren Maya.

En materia de bienestar social, se destinan 7 mil 700 millones de pesos anuales a programas como Becas para el Bienestar, Pensión para Adultos Mayores, apoyos a personas con discapacidad, además de la conclusión del Hospital Gineco-Obstétrico de Ciudad del Carmen y la rehabilitación del Hospital María Quiroga Aguilar.

La Presidenta, a través de sus redes sociales, agradeció el respaldo de las y los campechanos.