Hasta mil 800 reportes recibe a diario el número de emergencias en Campeche, la mayoría por violencia familiar

Alrededor de mil 800 reportes diarios de todo el Estado recibe el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5), mientras que en la capital la violencia familiar es la principal causa de llamadas de auxilio al 911, alcanzando hasta 70 atenciones, que se incrementan los fines de semana y días festivos, principalmente por el consumo de alcohol.

De acuerdo con el organismo, en la última semana el 59 por ciento de las llamadas de emergencia fueron falsas, equivalente a aproximadamente 7 mil 434.

El director general del C-5, Miguel Valdés Herrejón, recordó que el Código Penal del Estado establece que es un delito hacer uso indebido de los números de emergencia, y confirmó que la mayoría de quienes reportan son menores de edad, por lo que se cita a los padres en las escuelas para exhortarlos al buen uso de la línea.

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Los mil 800 reportes diarios corresponden a incidentes reales como accidentes de tránsito, atención médica, incendios, inundaciones y otros hechos que requieren la intervención de corporaciones de emergencia y seguridad.

Valdés Herrejón alertó sobre el elevado número de llamadas improcedentes, incluyendo bromas, insultos y reportes falsos, que afectan la capacidad de respuesta de las autoridades.

Por su parte, la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, informó que la violencia familiar concentra la mayor cantidad de reportes en la capital del Estado, con jornadas de 60 a 70 casos diarios, atendidos por el programa Mujer Valiente.

La funcionaria reconoció que aún existe resistencia para formalizar denuncias ante la Fiscalía General del Estado (Fgecam), pero destacó que cada vez más mujeres solicitan ayuda. Señaló que la violencia familiar genera graves consecuencias sociales, como el consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes.

Confirmó que los fines de semana, días festivos y celebraciones familiares registran incrementos en los reportes de violencia intrafamiliar, relacionados con el consumo de alcohol.