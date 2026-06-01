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Auto compacto se estrella contra tráiler cargado de cemento en Escárcega y sobreviven para contarlo

Tres personas resultaron con lesiones leves luego de que un automóvil se impactara contra la parte trasera de un tractocamión sobre la avenida Justo Sierra Méndez de Escárcega.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

1 de jun de 2026

1 min

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Aparatoso choque por alcance en Escárcega deja tres personas lesionadas.
Aparatoso choque por alcance en Escárcega deja tres personas lesionadas. / Joaquín Guevara

Aun con lo aparatoso del accidente, los ocupantes —dos mujeres y un hombre— del automóvil Río, de color blanco LHZ-245-A del Estado de México, resultaron con lesiones leves luego de que, cuando circulaban en la tarde sobre la avenida Justo Sierra Méndez entre 11 y 13 de la colonia Fátima, se impactaron con la parte posterior de un tractocamión Kenworth de color blanco, placa 08-AP-7U, conducido por un hombre; fueron atendidos por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y no fue necesario su traslado a un centro médico.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 14:00 horas, cuando circulaba sobre la avenida Justo Sierra Méndez un tractocamión Kenworth que transportaba bultos de cemento; en un momento determinado, viró el volante el conductor para entrar a una estación de combustible y en ese momento escuchó un fuerte impacto en la parte posterior.

Debido a que un automóvil Kia de color blanco, conducido por una mujer, se había impactado en la parte de atrás, y del fuerte golpe resultaron lesionados dos mujeres y un hombre, que fueron atendidos por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias y no fue necesario su traslado a un centro médico, al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, que acordonaron el área y levantaron evidencias, y al parecer hubo arreglo entre las partes debido a que contaban con seguro las unidades.

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JGH

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