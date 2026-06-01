Auto compacto se estrella contra tráiler cargado de cemento en Escárcega y sobreviven para contarlo

Aun con lo aparatoso del accidente, los ocupantes —dos mujeres y un hombre— del automóvil Río, de color blanco LHZ-245-A del Estado de México, resultaron con lesiones leves luego de que, cuando circulaban en la tarde sobre la avenida Justo Sierra Méndez entre 11 y 13 de la colonia Fátima, se impactaron con la parte posterior de un tractocamión Kenworth de color blanco, placa 08-AP-7U, conducido por un hombre; fueron atendidos por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y no fue necesario su traslado a un centro médico.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 14:00 horas, cuando circulaba sobre la avenida Justo Sierra Méndez un tractocamión Kenworth que transportaba bultos de cemento; en un momento determinado, viró el volante el conductor para entrar a una estación de combustible y en ese momento escuchó un fuerte impacto en la parte posterior.

Debido a que un automóvil Kia de color blanco, conducido por una mujer, se había impactado en la parte de atrás, y del fuerte golpe resultaron lesionados dos mujeres y un hombre, que fueron atendidos por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias y no fue necesario su traslado a un centro médico, al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, que acordonaron el área y levantaron evidencias, y al parecer hubo arreglo entre las partes debido a que contaban con seguro las unidades.

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JGH