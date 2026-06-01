Ya no es negocio: Campesinos de Hopelchén prefieren dejar perder la chigua por su bajo precio

Al menos en la región de Los Chenes, ya no es redituable la siembra de chigua; aunque su inversión no es mucha, requiere de mucho trabajo durante el cultivo y, al final, el precio de comercialización es muy bajo, señaló el líder productor de la comunidad de Yaxché Akal.

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Entrevistado en esta ciudad, a donde recorrió más de 20 kilómetros desde su localidad al noreste del municipio para adquirir diésel para la siembra de maíz del periodo primavera-verano 2026, Dzib Aké expresó que él va a sembrar 12 hectáreas de ese grano, dos más que el año pasado.

Indicó que de chigua sembrará muy poco, posiblemente dos hectáreas, pues dijo que no le resulta porque, aunque por cada hectárea invertiría unos 2,500 pesos, es mucho el trabajo para el cultivo de la pepita de calabaza. Se debe estar muy pendiente ante las plagas y, cuando se contaminan, se tiene que fumigar constantemente hasta combatirlas al cien por ciento.

Señaló que algunos compañeros campesinos de la comunidad de Santa Rita le dijeron que el año pasado gastaron más en plaguicidas, porque las plagas en la chigua tenían mucha resistencia a los agroquímicos.

Dzib Aké señaló que, en el 2025, el precio de la chigua se desplomó considerablemente al pasar de 42 a 18 pesos el kilo. Explicó que, al inicio del corte de la calabaza, el precio fue de 42 pesos el kilo, pero solo se mantuvo una semana y poco a poco se fue desplomando hasta llegar a los 18 pesos.

Dijo que, en su pueblo, varios productores que cultivaron chigua en la segunda siembra ya no cosecharon la calabaza y la dejaron tirada en las tierras mecanizadas. Esto se debió a que tenían que emplear y pagar a dos o tres personas para el corte, y como el precio era mucho menor, no les resultaba; por ello, mejor optaron por dejar el producto sobre la tierra.

Recordó que hace cuatro años, en el 2022, el precio de la chigua llegó a los 80 pesos el kilo porque había poco producto en el campo al inicio de la cosecha. Sin embargo, conforme avanzaba el tiempo, su precio se fue desplomando poco a poco hasta llegar a los 40 pesos. Indicó que a los productores que vendieron primero les fue bien, pero a quienes lo hicieron después, les fue regular.

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JGH