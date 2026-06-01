Detonaciones de arma de fuego alarman a vecinos de La Chiquita, Escárcega

Habitantes de la colonia rural La Chiquita, en la noche reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego en la entrada del poblado, que podría haber sido un hombre que después logró escapar con rumbo desconocido.

Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 20 horas, cuando vecinos de la colonia rural La Chiquita, ubicada a 2 kilómetros de la cabecera municipal de Escárcega, reportaron que habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego a la entrada de la comunidad, lo que causó temor entre los colonos.

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Quienes dieron a conocer que es un riesgo para los habitantes del lugar que pueden resultar lesionados, y ante esta situación hacen un llamado a las autoridades policiacas para que atiendan esta situación que causó temor entre los vecinos del lugar y es necesario que se investigue este caso para evitar que pueda volver a ocurrir.

Y vuelva a causar temor entre la población, siendo necesario que se realicen rondines policiacos más seguidos para evitar esta clase de actos vandálicos y que se utilicen armas de fuego en la colonia.