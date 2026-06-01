Exsecretario de Seguridad de Sinaloa comparece en Nueva York; jueza advierte evidencia “abundante”

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, compareció este lunes ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta acusaciones por delitos relacionados con narcóticos y armamento.

Durante la audiencia de estatus, la jueza Katherine Polk Failla señaló que la evidencia presentada en su contra es “abundante” y fijó una nueva comparecencia para el 4 de agosto.

El exfuncionario sinaloense llegó a la audiencia encadenado de pies y manos, luego de entregarse voluntariamente el 11 de mayo y ser trasladado a Nueva York cuatro días después. Su presentación ante la corte marca una etapa clave en el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos.

¿De qué acusan a Gerardo Mérida Sánchez en Estados Unidos?

Mérida Sánchez enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armas. De avanzar el proceso en su contra y ser encontrado culpable, podría recibir una sentencia de cadena perpetua.

Durante la audiencia, la jueza Katherine Polk Failla destacó la amplitud de la evidencia, mientras la fiscalía y la defensa continúan con las primeras etapas del caso. El expediente forma parte de una serie de acusaciones federales que involucran a funcionarios de Sinaloa.

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Exsecretario de Seguridad es el primero de 10 funcionarios señalados

De acuerdo con lo expuesto en la corte, Mérida Sánchez es el primero de 10 funcionarios sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en presentarse ante un tribunal.

Su comparecencia abre una fase relevante para el desarrollo de los procesos contra los demás señalados.

La fiscalía deberá presentar mociones sobre la evidencia, mientras la defensa analiza los siguientes pasos legales.

¿Puede negociar un acuerdo con Estados Unidos?

El exsecretario aún tiene la posibilidad de negociar un acuerdo con el gobierno estadounidense para declararse culpable y cooperar con la justicia.

La audiencia de Gerardo Mérida Sánchez en la corte de Nueva York duró menos de 20 minutos:

1. Entró encadenado de pies y manos.

2. La audiencia fue para establecer el periodo de juicio expedito sin violar la ley.

3. La fiscalía presentará mociones sobre evidencia. La defensa… pic.twitter.com/xnXlK3ui93 — Jesús García 🐦 (@JesusGar) June 1, 2026

Este tipo de acuerdos suele formar parte de procesos federales en los que los acusados buscan reducir posibles condenas a cambio de información o colaboración.

La siguiente audiencia, programada para el 4 de agosto, permitirá conocer el avance del caso y el rumbo que tomará la estrategia legal de Mérida Sánchez.

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