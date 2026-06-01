Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella aceptan debatir antes de segunda vuelta en Colombia

Los candidatos presidenciales colombianos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella aceptaron debatir antes de la segunda vuelta electoral del próximo 21 de junio, en una contienda que se perfila cerrada tras los resultados de la primera vuelta.

De la Espriella, abogado de ultraderecha, obtuvo el primer lugar en la jornada del domingo 31 de mayo con 43 por ciento de los votos.

Cepeda, senador de izquierda y considerado heredero político del presidente Gustavo Petro, quedó en segundo sitio con 40.9%, por lo que ambos disputarán el balotaje.

¿Qué dijeron Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella sobre el debate?

Cepeda lanzó el llamado a debatir a través de redes sociales y pidió definir condiciones para realizar el encuentro, aunque no precisó cuáles serían. La respuesta de De la Espriella fue inmediata y pidió a los medios fijar fecha y hora para el debate.

Durante la campaña de primera vuelta, Cepeda evitó participar en debates al argumentar que buscaba mantenerse lejos de los agravios personales y de lo que llamó una cultura del espectáculo en la política.

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De la Espriella asistió a algunos encuentros, pero se ausentó de los principales al señalar que no participaría sin Cepeda.

Resultados electorales generan tensión en Colombia

El posible debate ocurre en medio de cuestionamientos sobre los resultados preliminares. Cepeda había puesto en duda la exactitud del preconteo, aunque este lunes reconoció que, tras revisar la información disponible, no se habían encontrado evidencias de irregularidades de gran dimensión.

De la Espriella, por su parte, pidió a Cepeda reconocer primero los resultados antes de debatir. Además, acusó al candidato de izquierda y al presidente Gustavo Petro de intentar desconocer la elección, aunque no presentó pruebas de esa afirmación.

Colombia se prepara para una segunda vuelta cerrada

La segunda vuelta presidencial en Colombia será clave para definir el rumbo político del país para el próximo periodo.

Con una diferencia estrecha entre ambos candidatos, el debate podría convertirse en uno de los momentos centrales de la campaña final.

El encuentro permitiría confrontar propuestas y estrategias de dos proyectos políticos opuestos, en una elección marcada por acusaciones cruzadas, tensión institucional y alta expectativa regional.

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