Orgullo campechano: Alumno del Cetis 82 gana plata en Nacional de Muaythai y apunta a Grecia

El joven Mateo Felipe Méndez Poot, de 16 años y alumno del Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicio (Cetis 82) de Champotón, obtuvo la medalla de plata durante el Campeonato Nacional de Muaythai 2026, celebrado en la Ciudad de México.

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Méndez Poot ahora tendrá la oportunidad de competir en Apizaco, Tlaxcala, el próximo mes de agosto para buscar representar a México. Posteriormente, para el mes de octubre, tendrá la oportunidad de participar en el Campeonato Mundial Junior 2026, que tendrá verificativo en Atenas, Grecia, como parte de la selección mexicana de Muaythai.

En su oportunidad, el atleta expresó su agradecimiento a la dirección del Cetis 82 por el respaldo brindado, así como a sus padres por el apoyo constante. También reconoció de manera especial la labor y dedicación de su entrenador, Gilberto Colorado, quien ha sido una pieza fundamental en su formación deportiva.

De manera voluntaria y como gesto de agradecimiento, el joven obsequió su medalla de plata al director del plantel, Isidoro Verdejo Trujeque, destacando que seguirá entrenando firmemente sin descuidar sus estudios de preparatoria.

Mateo Felipe Méndez Poot estudia actualmente la especialidad de Ciencia de Datos y forma parte del grupo segundo "G" del plantel en cuestión.

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JGH