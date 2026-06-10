Remanentes de la Tormenta Tropical Cristina aumentarán las lluvias en Yucatán: emiten aviso preventivo

La posible formación de una zona de baja presión sobre la Bahía de Campeche se mantiene bajo vigilancia por parte de las autoridades meteorológicas, informó Protección Civil Yucatán (Procivy), debido a que este sistema podría incrementar el potencial de lluvias en la Península de Yucatán durante los próximos días.

De acuerdo con Procivy, este fenómeno estaría relacionado con los remanentes de “Cristina”, Tormenta Tropical que se formó recientemente en el Océano Pacífico.

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Aunque hasta el momento las condiciones ambientales no favorecen un desarrollo ciclónico significativo, su amplia circulación generará un flujo constante de humedad hacia la región.

La dependencia estatal explicó que entre el 11 y 12 de junio se espera un aumento gradual de lluvias en Yucatán, las cuales podrían ser de fuertes a intensas, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento. Estas condiciones podrían afectar principalmente zonas bajas o vulnerables del estado.

Ante el pronóstico, Protección Civil advirtió que no se descartan encharcamientos, inundaciones temporales y afectaciones urbanas debido a la saturación de los suelos registrada en algunas áreas tras las recientes precipitaciones.

Por ello, exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones del clima.

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¿Qué recomendaciones emitió Protección Civil Yucatán?

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía:

Evitar tirar basura en calles y alcantarillas para prevenir obstrucciones.

Mantener limpios desagües y techos.

Extremar precauciones al conducir durante lluvias fuertes.

Resguardar documentos importantes y artículos electrónicos.

Seguir los avisos meteorológicos oficiales de Procivy y Conagua.

Procivy reiteró que continuará monitoreando la evolución de este sistema en la Bahía de Campeche y emitirá actualizaciones oportunas en caso de cambios relevantes en su desarrollo o trayectoria.