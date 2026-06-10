Profepa detecta devastación de 205 hectáreas de selva y clausura predio en Campeche

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó la remoción ilegal de vegetación forestal en una superficie de 205 hectáreas de terrenos ejidales ubicados en el ejido Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Champotón.

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El daño ocurrió en una zona de selva mediana subperennifolia, considerada un ecosistema de alta importancia ambiental debido a su biodiversidad y a su función en la conservación de los recursos naturales.

La superficie afectada fue identificada como parte de las acciones permanentes de monitoreo y vigilancia que realiza la Profepa en Campeche. Además, el área se encuentra dentro de una zona catalogada como de atención prioritaria.

Durante la visita de inspección, personal de la dependencia constató la remoción de cobertura forestal con fines de cambio de uso de suelo, actividad que requiere autorizaciones ambientales específicas.

Ante las irregularidades detectadas, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total temporal del predio, mientras continúan las investigaciones y procedimientos administrativos correspondientes.

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JGH