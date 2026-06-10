Vandalizan parque recién rehabilitado en Lerma, Campeche; daños superan los 50 mil pesos

Menores de edad vandalizaron el Parque del Jabín, en el poblado de Lerma, espacio que recientemente fue rehabilitado como parte de un proyecto impulsado por la Comisaría para crear y recuperar siete áreas recreativas en la comunidad.

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La comisaria Ana Ibarrán lamentó los hechos y señaló que esta situación retrasa la atención de otros espacios públicos, ya que el Parque del Jabín era el cuarto sitio intervenido dentro de este programa de mejoramiento urbano.

Los daños fueron causados presuntamente por menores de edad. / Especial

Asimismo, indicó que se tiene conocimiento de que algunos de los presuntos responsables serían hijos de personas identificadas con grupos opositores a la actual administración de la Comisaría. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal ante las autoridades competentes.

Entre los daños registrados destaca la destrucción de juegos infantiles, los cuales, según se observó, fueron dañados mediante el uso excesivo de la fuerza.

Además, la pista destinada para caminata y actividades recreativas también resultó afectada, debido a que presuntamente fue utilizada por motociclistas que ingresaron al área para realizar maniobras y causar destrozos.

La Comisaría analiza reforzar la vigilancia con cámaras y vallas. / Especial

Ana Ibarrán agregó que ahora será necesario destinar recursos adicionales para reparar los daños y reforzar la seguridad del parque, mediante la instalación de vallas y cámaras de videovigilancia, con el objetivo de evitar nuevos actos vandálicos.

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JGH